Juve Next Gen, i convocati per Mantova: ci sono anche Soulé e Barrenechea

La Juventus Next Gen si sta preparando alla sfida contro il Mantova . Dopo il pari contro la Pro Patria , i bianconeri hanno voglia di ritrovare i tre punti per restare in piena corsa nei playoff. L'avversario sarà ositco siccome ha bisogno di punti per la salvezza e proprio di questo ha parlato alla vigilia l'allenatore bianconero, Massimo Brambilla . Di seguito anche i convocati con Barrenechea e Soulé presenti nella lista.

Juventus Next Gen, le parole di Brambilla

Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Mantova: "Troveremo una squadra che è invischiata nella lotta play-out. L'atteggiamento dei nostri avversari sarà aggressivo perchè hanno l'obiettivo di uscire dalla zona calda di classifica e proveranno in tutti i modi a metterci in difficoltà. Per di più giocheranno in casa e avranno la spinta del loro pubblico. Per noi sarà un test importante, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Dovremo scendere in campo con consapevolezza. Sicuramente sarà una partita complicata, come tutte quelle che abbiamo affrontato quest'anno e, probabilmente, verrà decisa da un episodio. Cercheremo di tornare a Torino con una vittoria. Coppa Italia? Al momento, non è nei nostri pensieri. Prima della finale di ritorno contro il Vicenza avremo sfide importanti che ci attenderanno in campionato. La prima di queste sarà proprio quella contro il Mantova e al momento siamo concentrati soltanto su quella perchè sappiamo che dovremo giocare una grande partita se vorremo uscire dal campo con l'intera posta in palio".

Poi è tornato a parlare della scorsa partita: "Contro la Pro Patria sappiamo di aver giocato, a tratti, una buona gara, ma sappiamo anche che in alcuni momenti avremmo potuto gestire meglio il vantaggio. Chiaramente l'episodio finale, che ha permesso ai nostri avversari di pareggiare la partita, ha inciso sul risultato finale perchè abbiamo lasciato per strada due punti, ma anche questo è uno step di crescita per una squadra giovane come la nostra. Per i ragazzi, dunque, anche quella è stata una tappa di crescita nel loro percorso". Sulla classifica: "Saranno tutte partite fondamentali perchè la classifica è talmente corta che ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti. Già a partire dalla prossima sfida, contro il Mantova, i punti peseranno tanto e, di fatto, varranno doppio. Quest'anno il campionato è molto combattuto e sono sicuro che sarà decisiva l'ultima giornata per definire chi verrà promosso in Serie B, chi retrocederà e chi accederà ai play-off e ai play-out".

Juventus Next Gen, i convocati