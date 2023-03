Juve Next Gen, Brambilla: "Girone equilibrato, può succedere di tutto"

La Juventus Next Gen impatta contro il Mantova . I bianconeri si portano avanti con Sekulov , ma vengono ripresa nel finale di partita da Bocalon , con il punteggio fissato dunque sull'1-1. Un Mantova arrembante nel secondo tempo e che ha così evitato il quarto ko consecutivo, resta un po' di amaro in bocca per la compagine Under 23 che aveva mantenuto il vantaggio fino a 7' dal 90'.

Le parole di Brambilla

Al termine della sfida questa l'analisi del tecnico della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla: "Abbiamo giocato bene nel primo tempo, giocando la partita come ce l’eravamo immaginata. Nella ripresa avremmo potuto avere molti più spazi che non siamo riusciti a sfruttare, anche per merito del Mantova che ci ha pressato forte e ha buttato il cuore oltre l’ostacolo; noi però avremmo dovuto fare qualche cosa in più. È un pareggio che serve poco a tutti, ma con 4 partite da giocare, questo è un girone talmente equilibrato che può ancora succedere di tutto".