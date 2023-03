Juventus Next Gen, cambiano data e orario del match con il Sangiuliano

Sta per iniziare un mese ad alta intensità per la Juventus Next Gen. I bianconeri di mister Massimo Brambilla, infatti, saranno impegnati non solo nella finale di ritorno di Coppa Italia contro il Vicenza, ma anche nell'ultimo scorcio di stagione regolare in campionato, con la squadra che potrebbe ancora partecipare ai play-off. Tutto dipenderà dunque dai risultati delle prossime quattro partite.