Juventus Next Gen: Stramaccioni, intervento al legamento crociato

Diego Stramaccioni ha terminato anzitempo la sua stagione. Il difensore della Juventus Next Gen, infatti, si è infortunato durante l'allenamento dello scorso 17 marzo, con la risonanza che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Un fulmine a ciel sereno in casa bianconera, con il classe 2001 che dunque non potrà più scendere in campo nella stagione in corso.