Juventus Next Gen, Peeters convocato dopo un anno e mezzo

La Juventus Next Gen questo pomeriggio alle 14.30 scenderà in campo al Moccagatta contro la capolista Feralpisalò. Una gara importante per i ragazzi allenati da Massimo Brambilla, che vanno alla ricerca dei 3 punti per rientrare nella zona playoff. L'obiettivo primario, però, resta sempre quello di far crescere i giovani calciatori e portarli in prima squadra, come successo nelle scorse ore a Barrenechea e con grande soddisfazione proprio di Brambilla.