Vicenza-Juve Next Gen, biglietti: il dato aggiornato per la finale di ritorno

Cresce l'attesa per Vicenza-Juve Next Gen , valida per il ritorno della finale di Coppa Italia di Lega Pro . Al "Menti" si ripartirà dal 2-1 in favore dei veneti maturato lo scorso 2 marzo all' Allianz Stadium per effetto dei gol di Ierardi , Iling e Jimenez . Sugli spalti sarà tutto esaurito.

Vicenza-Juve Next Gen, al "Menti" si giocherà davanti a 12mila spettatori

Attraverso il suo sito ufficiale il club biancorosso ha fatto il punto sulla situazione: "Oltre 4.500 biglietti venduti nella fase di vendita libera e circa 8.800 i tifosi biancorossi già pronti a sostenere i nostri ragazzi in finale! Sono, infatti, quasi esauriti i tagliandi a disposizione per i settori riservati ai nostri tifosi in occasione della finale di Coppa Italia Serie C tra LR Vicenza e Juventus! Ancora poche decine i biglietti a disposizione per la gara in programma martedì 11 aprile, alle ore 20:30, allo stadio Romeo Menti. A causa dell’esaurimento dei tagliandi, la biglietteria presente presso LR Store, allo stadio Menti, non sarà più attiva per la vendita della gara. Eventuali ulteriori biglietti disponibili per i settori locali, attualmente riservati in prelazione all’organizzatore, verranno posti in vendita libera dalle ore 12 di martedì 11 aprile, esclusivamente sul sito".

Se non è sold-out, dunque, poco ci manca. Vicenza-Juve Next Gen regalerà una splendida cornice di pubblico. Chi vince, oltre ad alzare al cielo il trofeo, accede direttamente alla fase nazionale dei playoff.