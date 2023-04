Juve Next Gen-Arzignano 0-1: Yildiz non basta, Daffara para un rigore

La Juventus Next Gen scivola al dodicesimo posto in graduatoria e si giocherà i playoff nell'ultima giornata di campionato. I bianconeri di Massimo Brambilla, dopo il ko nella finale di Coppa Italia col Vicenza, escono sconfitti dal Moccagatta contro l'Arzignano Valchiampo, con gli ospiti che si sono imposti di misura grazie al gol realizzato nel primo tempo da Bordo. Una Juve Next Gen che nella ripresa ha creato occasioni a ripetizione, cogliendo anche una traversa, ma rischiando anche di subire il raddoppio in pieno recupero.

Juve Next Gen-Arzignano, la partita Primo tempo che inizia con poche emozioni, squadre imprecise e gioco spezzettato. I primi a provarci seriamente sono gli ospiti, quando Bordo colpisce di testa il cross di Barba con la sfera che termina però a lato. Passano i minuti e l'Arzignano trova coraggio e occasioni: prima la bella azione di Lunghi, che poi prova il tiro da fuori con Daffara che risponde presente. Poi arriva il gol per i giallocelesti: azione manovrata, la sfera arriva a Bordo che tenta la conclusione da fuori, l'estremo difensore bianconero la sfiora ma non riesce ad impedire che la palla si infili nell'angolino basso a destra. Dopo il gol incassato arriva la reazione della Juve Next Gen, che prova a rispondere con Cerri alla mezz'ora ma il suo tentativo termina alto. Nel miglior momento dei bianconeri, l'Arzignano sfiora il raddoppio con Fyda, che però non inquadra la porta. Finale di frazione in crescendo per i ragazzi di Brambilla che vanno vicinissimi al pareggio: prima con un doppio tentativo Sekulov-Cudrig su cui è attentissimo Saio, poi ancora Sekulov sfiora la rete con una conclusione che fa la barba al palo.

Traversa Pecorino, Daffara para un rigore Nella ripresa è un monologo bianconero, che si rendono spesso pericolosi. Tiri a ripetizione per la Juve Next Gen nel primo quarto d'ora: ci provano Cudrig, Sekulov e Pecorino, ma nessuno trova la via del gol. I bianconeri rischiano qualcosa in contropiede, ma continuano ad attaccare alla ricerca della rete del pareggio: il più attivo è Pecorino, con l'attaccante che all'89' colpisce la traversa di testa. Nel momento di tensione massima e con l'Under 23 tutta in avanti, arriva il calcio di rigore per l'Arzignano Valchiampo per fallo su Tremolada: dal dischetto si presenta Grandolfo che conclude nell'angolo basso a sinistra, ma Daffara intuisce e devia in corner. Secondo tempo a tinte bianconere e con tante chance per la squadra di Brambilla, ma le diverse occasioni non sono bastate.

