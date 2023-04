Juve Next Gen, Brambilla: "Playoff? Non dipende più soltanto da noi"

La Juventus Next Gen cade contro l'Arzignano Valchiampo. In una gara ricca di emozioni, ai giallocelesti basta un gol nel primo tempo per ottenere i 3 punti. Ripresa ricca di emozioni, con tante occasioni da parte dell'Under 23 bianconera, una traversa colpita da Pecorino e un calcio di rigore neutralizzato da Daffara. Juve al dodicesimo posto e con il discorso playoff rimandato all'ultima di campionato