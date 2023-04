"We are Next Gen", Besaggio: tifo Juve, finale Vicenza e obiettivi

Michele Besaggio è un altro dei tasselli della Juventus Next Gen di Brambilla. In estate è arrivato dal Genoa dopo aver fatto bene con la Primavera in rossoblù. Le sue giocate e i suoi gol hanno spinto i bianconeri a puntare su di lui e in stagione ha vestito la maglia della Juve. Con l'U23 è stato protagonista di un ottimo campionato e con i suoi compagni, oltre ad essersi giocato la finale di Coppa Italia persa contro il Vicenza, è in lotta per un posto nei playoff, che potrebbe decidersi proprio negli ultimi 90'. Proprio Besaggio, in queste ore, è stato protagonista della quinta puntata di "We The Next Gen", sul Tik Tok bianconero.