Juve Primavera, Huijsen e Yildiz le armi in più di Montero verso la Roma

La Juventus Primavera sta preparando la prossima sfida di campionato contro la Roma e lo fa con un paio di rinforzi in più. Yildiz e Huijsen dopo il periodo di apprendistato con la Next Gen in Serie C sono tornati agli ordini di Montero. Per il centrale danese l'occasione di fare il salto con i grandi ha rappresentato un momento di grande crescita visto che Brambilla l'ha sempre utilizzato dall'inizio, eccezion fatta per le partite dove era squalificato. Stesso discorso per l'esterno offensivo, anche se per un periodo minore, che ha convinto il tecnico a puntare su di lui. Esperienze importanti e che ora loro dovranno portare ai propri compagni della Primavera per questo finale di stagione.