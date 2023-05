Juve Next Gen, ufficiale il rinnovo di capitan Poli: i dettagli

Non solo giovani. Fabrizio Poli: esperienza al servizio della Juve Next Gen. Il capitano ha firmato il rinnovo del contratto per un'altra stagione.

Juve Next Gen, avanti tutta con capitan Poli La Juve ha esercitato l'opzione per l'estensione del contratto di Poli, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2023. Arrivato alla Juve Nex Gen il 9 agosto 2021 dalla Virtus Entella, il difensore di Bordighera ha chiuso la stagione in corso con 32 presenze e 3 gol (dei quali 2 nelle 5 presenze in Coppa Italia, uno nella finale di ritorno persa 3-2 a Vicenza).

Juve Next Gen, Poli pronto per il terzo anno in bianconero Sessantatré presenze e quattro gol è il bilancio complessivo con la Juve Next Gen, che ha annunciato l'estensione del vincolo in essere con un tweet. La Juve Next Gen, che ha festeggiato Iling sesto giocatore titolare in Serie A, a Fabrizio Poli avanti insieme. La leadership e il carisma del capitano saranno la solita garanzia per i giovani che lo circonderanno di crescere e imparare il mestiere grazie alla guida del veterano.

