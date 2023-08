Yildiz e Mbangula trascinano la Juve Next Gen: 7-2 alla Pro Vercelli

Dopo la sconfitta contro il Cagliari (3-0) e il successo per 2-0 contro l' Asti , la Juve Next Gen vince e convince nella terza amichevole precampionato al "Piola" contro i padroni di casa della Pro Vercelli . Punteggio più che rotondo in favore dei bianconeri, che hanno travolto i corregionali odierni dirimpettai con il finale di 7-2 .

Grandi protagonisti Yildiz e Mbangula, autori di una doppietta. Facundo Gonzalez, il neo-acquisto tifoso della Juve fin da bamnino, che era tra i più attesi del pomeriggio, è partito dalla panchina così come Mancini e Valdesi. Ottime indicazioni per Massimo Brambilla in vista dell'esordio stagionale in campionato in programma il prossimo 3 settembre in trasferta a Pescara.

Pro Vercelli-Juve Next Gen, il primo tempo

La Juventus Next è passata in vantaggio al 3' con Cerri, lesto a sfruttare un lancio di Poli e a superare Rizzo. Dieci minuti il pareggio dei padroni di casa, firmato dal sempreverde Mustacchio. La Pro Vercelli si è poi portata in vantaggio al 17′ con Emmanuello. Gol illusorio perché la Juve Nex Gen si è scatenata pareggiando con Muharemovic al 24' su cross di Yildiz, passando di nuovo in vantaggio al 33′ con Mbangula e allungando le distanze al 40' con Yildiz. Risultato parziale di 2-4 all'intervallo.