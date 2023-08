Facundo Gonzalez tifoso Juve fin da bambino: la prova sui social

I punti in comune con l'ex difensore, ora allenatore della Primavera, sono diversi: stesso ruolo e stessa nazionalità, quella uruguaiana. Perno dell'U20 che ha vinto il Mondiale contro l'Italia, ha fatto vedere le sue doti fisiche e di temperamento con la maglia del Valencia, squadra da cui la Juve l'ha prelevato per 4 milioni bonus compresi. Proprio da quando si è iniziato a parlare di interesse da parte dei bianconeri che il centrale aveva già deciso il suo futuro. Il motivo? Una storia pubblicata dal fratello, dopo il comunicato ufficiale del club.

Facundo Gonzalez, storia Juve

Uno dei fratelli di Facundo, il più grande, ha pubblicato sul suo Instagram una foto con il classe 2003 da piccolo con addosso la maglia della Juventus e un'altra con lui dopo la foto della firma. Una distanza temporale di diversi anni tra un'immagine e l'altra, proprio da qui arriva il legame forte coi bianconeri da parte del difensore. Una storia significativa e avvalorata da una frase altrettanto importante: "Se puoi sognarlo, puoi farlo. Non ho parole. Ti amo".

Primi giorni a Torino per il centrale ma nel suo futuro potrebbe esserci la Salernitana che ha messo gli occhi sul ragazzo da tempo e ora potrebbe accoglierlo in prestito proprio dai bianconeri, anche se non mancano gli interessamenti da altri club di seconda fascia della massima serie. Un'opportunità importante per il ragazzo di crescere e maturare avendo l'occasione di giocare con continuità in Serie A dopo aver firmato fino al 2026 con la Juventus.