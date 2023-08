Juve Next Gen, quando si gioca col Pescara: date e orari della Serie C

Il campionato di Serie C è ormai alle porte. Inizialmente previsto per il weekend del 26 e 27 agosto, lo start della terza serie è stato posticipato a causa dell'attesa per le decisioni sulle ammissioni da parte del Consiglio di Stato , che arriveranno il 29 agosto.

Dunque la prima di campionato avrà luogo nel weekend dall'1 al 3 settembre, con la Lega Pro che ha dapprima stilato i calendari per poi, in queste ore, rendere noti anticipi, posticipi e orari delle prime cinque giornate.

Juve Next Gen, date e orari delle prime gare

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, da quest'anno nel Girone B e che esordirà all'Adriatico contro il Pescara di Zdenek Zeman, scenderà in campo per la prima di Serie C sabato 2 settembre alle ore 20.45. Prima gara casalinga del campionato venerdì 8 settembre contro la Recanatese, sempre alle 20.45. Terza giornata che vedrà l'Under 23 bianconera impegnata contro il Rimini ancora di venerdì: appuntamento il 15 settembre alle ore 20.45. La quarta sfida vedrà la Juventus Next Gen giocare contro la Spal nel turno infrasettimanale: match fissato martedì 19 settembre, ancora alle 20.45. Nella quinta giornata, infine, i bianconeri di mister Brambilla se la vedranno ad Ancona: match fissato sabato 23 settembre alle 20.45. Questo, dunque, il recap di date e orari delle prime cinque sfide della stagione per la Juve Next Gen.

1° GIORNATA: Pescara-Juventus Next Gen (sabato 02/09 - ore 20.45)

2° GIORNATA: Juventus Next Gen-Recanatese (venerdì 08/09 - ore 20.45)

3° GIORNATA: Rimini-Juventus Next Gen (Venerdì 15/09 - ore 20.45)

4° GIORNATA: Juventus Next Gen-Spal (martedì 19/09 - ore 20.45)

5° GIORNATA: Ancona-Juventus Next Gen (sabato 23/09 - ore 20.45)