Serie C 2023/2024: date calendario, gironi e inizio campionato

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Pro ha annunciato le prime date che i tifosi attendevano con impazienza: quella della composizione dei calendari e dell'inizio del campionato. E' arrivata anche l'ufficialità circa il ripescaggio dell'Atalanta U23. Questa la nota della Figc: "Il Consiglio ha deciso, invece, di provvedere all’integrazione attraverso il ripescaggio dell’Atalanta Under 23, in luogo dell’esclusione del Siena". La squadra B della Dea è stata infatti ufficialmente ripescata. Per questioni regolamentari non potra far parte dello stesso raggruppamento dei bianconeri. Proprio per questo, la Juventus Next Gen sarà inserita nel girone B.

Marani: "Lunedì 7 agosto i calendari, Serie C al via il 3 settembre"

Al termine del Consiglio Federale Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha dichiarato: “Lunedì 7 agosto saranno pubblicati i calendari della Serie C. Il campionato inizierà il 3 settembre con anticipi e posticipi mentre il via della Coppa Italia di Serie C sarà fissato dopo l’inizio del campionato. Sono certo che sarà una stagione ancor più bella di quella passata con tanti giovani ed al quale parteciperà la vera Italia con la presenza di club in quasi tutte le regioni seguiti dalla passione dei loro tifosi". La Serie C formato 2023/2024 scalda i motori.

Serie C, quando saranno composti i gironi

Lunedì 7 agosto, al mattino, è stato convocato il Consiglio Direttivo di Lega Pro che darà il via alla configurazione dei gironi. A seguire, alle 15, l’appuntamento per tutti gli appassionati della Serie C , quando sarà reso noto il sorteggio dei calendari delle partite per la stagione 2023/2024.