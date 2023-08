Juventus Next Gen, si cambia: trasloco nel Girone B per l'Atalanta U23

Novità importanti per la stagione 2023-24 della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, infatti la compagine bianconera giocherà per la prima volta nel Girone B della Serie C. Lo spostamento della Juventus Next Gen non è però l'unica novità della Serie C, infatti il Consiglio federale ratificherà l’esclusione del Siena (per inadempienze sia nella passata stagione che al momento del deposito della domanda d'iscrizione al campionato 2023-24) con l'ingresso dell’Atalanta U23 che giocherà nel Girone A e, di conseguenza, ecco lo slittamento dei bianconeri. Molta attenzione per il nuovo progetto della Dea con una squadra giovane al debutto nella competizione guidata da Francesco Modesto.