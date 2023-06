Serie C 2023-24, ufficiali le date della nuova stagione

La Lega di Serie C ha confermato, dopo la riunione del 7 giugno scorso, le date del prossimo campionato. Da due giorni si è conclusa l'annata 2022-23 con la vittoria del Lecco ai playoff, che va a completare il quadro delle squadre promosse in Serie B assieme a Catanzaro , FeralpiSalò e Reggiana , e già i fari sono puntati alla prossima stagione.

Quella del 2023-24 si inizerà con la prima giornata domenica 27 agosto e si concluderà il 28 aprile. Nel mezzo vi saranno tre soste oltre a quella tra Natale e Capodanno. La Lega ha reso note anche le date di inizio dei playoff, playout e della Coppa Italia Serie C.

Serie C 2023-24, date, comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega ha voluto ufficializzare le date relative alla stagione 2023-24 della Serie C. Nella terza divisione si giocherà anche il 23 dicembre con l'ultimo turno prima della sosta natalizia. Dopo una settimana dal termine del campionato (5 maggio) si giocheranno invece i playoff, mentre le sfide dei playout saranno sabato 11 e 18 maggio. Domenica 20 agosto partirà anche la Coppa Italia di Serie C, che in questa ultima edizione è stata vinta dal Vicenza in finale contro la Juventus Next Gen. Di seguito il comunicato completo con tutte le date della prossima stagione.

CALENDARIO SERIE C

Inizio: DOMENICA 27 AGOSTO 2023

Sosta: DOMENICA 31 DICEMBRE 2023

Turni Infrasettimanali: N.3 Turni da determinare

Turno Festività Natalizie: SABATO 23 DICEMBRE 2023

Termine: DOMENICA 28 APRILE 2024

PLAY OFF

Inizio: DOMENICA 05 MAGGIO 2024

PLAY OUT

Gara di Andata: SABATO 11 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno: SABATO 18 MAGGIO 2024

COPPA ITALIA SERIE C