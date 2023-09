Diretta Ancona-Juve Next Gen ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen ha bisogno di una vittoria per cercare di rimettere in sesto la classifica. I ragazzi di Brambilla sono ancora fermi a zero punti e all'ultimo posto del girone B di Serie C. Dopo la beffa al 90' subita contro la Spal , ora i bianconeri dovranno affrontare l' Ancona di Donadel.

I marchigiani vengono da una brutta sconfitta per 4-0 subita contro il Cesena. Tra i convocati della sfida è presente anche Yildiz, mentre non sarà a disposizione Huijsen, promosso da Allegri in prima squadra dopo l'infortunio di Alex Sandro.

Ancona-Juve Next Gen, dove vederla in tv e streaming

Il fischio d'inizio del match è in programma alle 20.45 al Del Conero. La partita tra Ancona e Juve Next Gen sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport e si potrà seguire anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Non sarà possibile vedere la partita in chiaro e in modo gratuito.

Le probabili formazioni di Ancona-Juve Next Gen

ARBITRO: Matteo Canci di Carrara