Juve Next Gen beffata al 90’: Bertini gela Brambilla, sorride la Spal

Rimandato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria: la Juve Next Gen, dopo la rimonta subita a Rimini, perde al 90' e resta ferma a zero punti in classifica nel girone B di Serie C. La squadra di Brambilla crea poche occasione, fa lo stesso la Spal, che però a pochi istanti dallo scadere grazie a Bertini conquista tre punti importanti.