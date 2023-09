Diretta Juve Next Gen-Spal ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Niente drammi, la Juventus Next Gen è un cantiere aperto e per arrivare ai risultati c'è bisogno di un percorso e di tempo soprattutto dopo una rivoluzione estiva con diverse cessioni e nuovi innesti. Contro la Spal al Moccagata (prima in casa in stagione) è l'occasione per ritornare in campo e dimenticarsi della sconfitta per 4 a 3 di Rimini .

Gli emiliani, retrocessi dalla Serie B, sono una squadra ostica da affrontare ma Brambilla è sicuro di potersela giocare e in più vuole "trasfromare la rabbia in energia positiva" per trovare il primo risultato positivo della stagione dopo due sconfitte (Pescara e Rimini) e il rinvio della sfida con la Recanatese. Occasione per mettere in mostra nuovi talenti: Yildiz in campo con la 10 questa sera o lo stesso Turicchia che, dopo l'ottimo Mondiale U20 con l'Italia, sta crescendo bene in bianconero.

Juventus Next Gen-Spal, dove vederla

Questa sera alle 20:45 la Juventus Next Gen scenderà in campo per la sua terza gara stagione. Al Moccagatta arriverà la Spal di Di Carlo, retrocessa nell'ultima stagione di Serie B. La gara sarà visibile su Sky Sport Calcio al canale 202 oppure anche tramite l'app Sky Go, scaricabile su tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. Il match sarà in diretta anche su Now, ma in alternativa sarà possibile seguirlo anche con la diretta testuale sul sito di Tuttosport.com.