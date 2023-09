Vi ricordate Han? Dalla Juve alla rieducazione in Corea del Nord

L'ex Juventus Next Gen , Han Kwang-song torna in Corea del Nord per essere "rieducato". In meno di due anni l'attaccante è passato dal sogno di firmare con il club bianconero all'anonimato.

Si parlava di lui come di una potenziale futura stella, ma quando la sua carriera sembrava pronta a decollare se ne sono perse incredibilmente le tracce. Una parabola in cui il calcio giocato centra poco: dai gol in Serie A e in B a protagonista di un autentico mistero.

Han Kwang-song dal Cagliari alla Juve Next Gen a suon di record

Nel 2017 Han Kwang-song fu tesserato dal Cagliari. Il 2 aprile di quell'anno fece il suo esordio in Serie A in trasferta contro il Palermo diventando il primo giocatore nordcoreano a giocare nel campionato italiano.

Una settimana più tardi diventò il primo nordcoreano a segnare in Serie A e in uno dei cinque principali campionati europei: la sua rete non fu sufficiente a evitare la sconfitta contro il Torino, ma fu comunque storica.

Girato in prestito al Perugia in Serie B nel gennaio del 2018 esordì con una tripletta in campionato. Con alle spalle uno score di sette gol fu richiamato dal Cagliari per tornare a giocare in Serie A. Ceduto nuovamente al Perugia all’inizio della stagione successiva, nel settembre del 2019 fu acquistato dalla Juventus che lo aggregò alla sua formazione Under 23, poi diventata quella che è oggi la Juve Next Gen.