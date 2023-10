La Next Gen lotta ma l'ex Juve Liviero non perdona: festa Torres e record

Una disattenzione difensiva è costata cara alla Juventus Next Gen contro la capolista Torres al Moccagatta di Alessandria. A far male ai bianconeri è stato proprio l'ex Liviero, cresciuto nel settore giovanile. Brambilla ha dovuto fare a meno delle assenze di Huijsen, Yildz e anche Mancini, convocato da Allegri per il match contro l'Atalanta per coprire il buco lasciato dagli infortuni di Vlahovic e Milik, ma è riuscito a tenere in equilibrio il match fino al 75esimo della ripresa. Dopo un primo tempo di grande sofferenza dove la Torres ha creato diverse occasioni pericolose, la Juve nella ripresa è uscita dagli spogliatoi con un piglio diverso e proprio nel suo momento migliore ha subito la rete dei sardi. I bianconeri sono rimasti fermi a quota 6 punti, mentre i rossoblù hanno ritrovato la vetta, dopo il successo della Carrarese, conquistando la sesta vittoria in altrettante gare, unica squadra a punteggio pieno in Italia nelle leghe professionistiche.