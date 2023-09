Mancini, la carta di Allegri con le assenze di Vlahovic-Milik: la scheda

Dusan Vlahovic e Arek Milik out per la sfida contro l'Atalanta di domani, domenica 1 ottobre al Gewiss Stadium. Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri nel corso della conferenza, ma la domanda sorta spontanea è stata: e ora? Kean è recuperato, ma insieme a lui tra i convocati in attacco ci sarà spazio anche per Tommaso Mancini.

Il giovanissimo attaccante della Next Gen è stato proprio menzionato dal tecnico bianconero ed è per lui la prima convocazione in Serie A in assoluto. Il classe 2004 è arrivato a Vinovo nell'estate del 2022 dal Vicenza. La dirigenza della Juve l'ha strappato a una folta concorrenza di squadre e ora Allegri è pronto a portarselo con sé a Bergamo.

Mancini, la B a Vicenza e la Juve

La Juventus non ha perso tempo. L'ha visionato ai tempi del settore giovanile del Vicenza e ne è rimasta folgorata dalle capacità tecniche, tattiche e, soprattutto, fisiche. 190 centimetri e movenze in attacco non proprio scontate. Lui riesce ad abbinare qualità e anche quantità dando modo alla squadra di salire, respirare e guadagnarsi spazio con i suoi movimenti. Lui che ha già assaggiato il calcio dei grandi proprio con i biancorossi in Serie B: 15 presenze tra Coppa Italia e cadetteria da giovanissimo poi i gol con la Primavera (ben 10 in 12 presenze).

Il ragazzo è cresciuto molto velecomente e non ha avuto dubbi a scegliere la Juventus al momento della chiamata. Su di lui, tra le altre, c'è stata forte la concorrenza del Milan, ma i bianconeri sono stati abili e veloci a portarlo nel proprio quartier generale. La scorsa stagione è stata la prima in maglia Juve e con la Primavera si è messo in mostra segnando ben 13 reti e 5 assist in tutte le competizioni. Una crescita importante in cui ha avuto anche la possibilità di fare un paio di presenze, oltre a svariati allenamenti, con la Next Gen. E' stato confermato nella rosa dell'annata in corso e ora ha l'occasione di poter osservare da vicino i campioni della prima squadra. Allegri ha scelto Mancini (chiaramente insieme a Yildiz) per prendere il posto dei due giocatori infortunati.