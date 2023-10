Mbangula, il Belgio U21 chiama il talento della Juve: prima convocazione

"Coltivare il talento", un mantra che la Juventus sta seguendo ormai da almeno due stagioni. Con la crescita della Next Gen ne ha beneficiato anche la prima squadra. Molti giocatori hanno fatto il salto, mentre altri ancora no, come Mbangula . Il giovane attaccante classe 2004 fa parte della rosa di Brambilla e in Serie C sta completando il percorso di crescita iniziato in Primavera. Ha giocato insieme a Yildiz e ora condivide con lui una bella notizia: entrambi sono stati convocati dalle rispettive Nazionali , il turco dalla prima, invece il belga dalla'U21.

Il Belgio U21 convoca Mbangula

L'attaccante farà parte della spedizione di Gill Swertz per le prossime partite di qualificazione all'Europeo U21 contro Malta e Ungheria. I diavoli rossi sono partiti bene vincendo la prima gara contro il Kazakistan e non potranno commettere passi falsi per stare al passo della favorita Spagna. Mbangula in Serie C non ha ancora provato la gioia del gol, ma ha fornito buone prestazioni. Con la Primavera di Montero ha mostrato anche un buon senso del gol, realizzandone 12 in 57 presenze. Non è proprio il suo forte, preferisce aiutare gli altri a segnare. I bianconeri e Allegri lo tengono d'occhio. Il talento è dietro l'angolo, basta guardare bene.