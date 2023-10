Yildiz predestinato, Montella lo convoca all'esordio con la Turchia

6 ottobre 2021, una data che Yildiz si segnerà sul calendario e che difficilmente potrà dimenticare. Per la prima volta il giovane talento della Juventus è stato convocato dalla Turchia per le partite di qualificazione al prossimo europeo contro la Croazia e la Lettonia . Gare decisive vista la classifica molto corta e combattuta nel Girone D. Dopo i primi passi con le Under (10 presenze e 2 gol con l'U21), adesso l'attaccante è pronto a fare il grande salto e coronare uno dei più grandi sogni di ogni calciatore: rappresentare la propria Nazione.

Yildiz, momento d'oro: convocato dalla Turchia

"Diventerà un grande giocatore", lo ha detto Allegri qualche settimana fa. L'allenatore bianconero ha rinnovato la stima anche nella conferenza stampa alla viglia del derby contro il Torino: "Anche se è solo un 2005, la sua presenza è importante ed è pronto per giocare. Dietro la punta potrebbe giocare lui o Miretti. Fabio però interpreta il ruolo più da centrocampista". In Next Gen ha dimostrato tutto il suo talento e potenziale, in Serie A per ora ha giocato solo qualche minuto, ma lo ha fatto bene, con sicurezza e personalit. Sicuramente il tempo è dalla sua parte e potrà crescere, maturare e completare altri step. Montella conosce bene il nostro campionato e ha messo subito gli occhi su di lui. Il neo commissario tecnico ha deciso di convocarlo per arricchire il suo reparto offensivo.