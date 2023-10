Allegri, conferenza Juve-Toro tesa: nervosismo al Max su Chiesa e...Dybala

Le parole di Allegri in conferenza stampa

"Vlahovic e Chiesa non ci saranno. La squadra, però, sta bene. Yildiz? È pronto per giocare come tutti quelli che sono a disposizione. Domani valuterò, il derby è importante e soprattutto per noi sarebbe un altro passo in avanti in classifica. Affrontiamo un Torino difficile da sfidare, agguerrito, guidato da Juric che è un ottimo allenatore. Per lui parlano i risultati che ha fatto e la crescita dei suoi giocatori. Non ci saranno cambiamenti di modulo per noi, non ci sono cose da stravolgere" ha dichiarato Allegri in conferenza. Il tecnico della Juve ha poi spiegato: "Reti? Abbiamo Kean, Milik, Yildiz, a metà campo abbiamo Rabiot, che è uno che fa gol, Fagioli e Miretti che inizieranno a fare gol, e poi difensori che sulle palle inattive sono sempre pericolosi. La cosa importante sarà fare una buona prestazione".