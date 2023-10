Yildiz sogna e con lui i tifosi Juve: da 10 nel derby?

"La crisi è la più grande benedizione per le persone perché la crisi porta progressi". Albert Einstein non aveva dubbi e aggiungeva: "È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie". E se declinando la geniale riflessione in chiave bianconera fosse così anche per la Juve ? Pogba positivo al doping (esito confermato dalle controanalisi) , Chiesa e Vlahovic non ci saranno , il derby col Toro all'orizzonte. Proprio quando il destino sembra lanciare segnali infausti chissà che non stia per partorire la consacrazione di una stella.

Yildiz, la frase di Allegri un indizio?

Per rimanere in temi di genio, applicato al calcio, Kenan Yildiz ne ha fatti intravedere lampi luminosi squarciando la noia e gli sbadigli in più di un partita. Non per ultima una sonnolenta sfida della Next Gen al "Del Conero" contro l'Ancona. Un tocco, due tocchi, destro armato e missile all'incrocio dei pali. Golazo, fuori la lingua alla Del Piero e quella sensazione che è difficile da descrivere. Che ti fa sentire come si ti trovassi di fronte ai primi sussulti di un predestinato.

Soli diciotto anni e più di un'idea sussurrata da Allegri in conferenza stampa oggi: "Miretti o Yildiz dietro alla punta? Può essere una soluzione. Kenan è più trequartista o seconda punta rispetto a Fabio, che è un centrocampista". Al "Del Conero" Yildiz ha giocato proprio lì, dietro alle punte. E la Next Gen ha vinto 2-1 grazie anche a un suo assist per Cerri. il gioiello turco è stato blindato dalla Juve, che gli ha prolungato il contratto fino al 2027 non appena ha percepito, un po' come quella sensazione di cui sopra, che gli scintilii di luce emanati dal suo talento provenissero da una merce rara. Da custodire gelosamente.

E se fosse tutto relativo, come in una teoria di Einstein? Tira aria di chance offerta dal fato, su un piatto d'argento, per passare alla dimostrazione pratica. "È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze". Einstein docet.