Juve, per Chiesa il responso derby è arrivato: la decisione di Allegri

Non arrivano buone notizie per Allegri in vista del Derby della Mole. Dopo il fastidio accusato nell'allenamento di ieri, si allontana l'ipotesi di vedere Chiesa contro il Torino. Data anche la situazione di Vlahovic, che con ogni probabilità salterà anche lui la sfida con i granata, l'allenatore bianconero è sempre più orientato a non rischiare Federico. Alla vigilia della grande sfida al Torino, sono state fatte le valutazioni necessarie per il giocatore dopo lo stop e l'esterno azzurro dovrebbe infatti sicuramente non partire titolare nel big match a scopo precauzionale.