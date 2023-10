Ultimissime Juve: Pogba, CdA, aumento di capitale, Chiesa e Allegri Live

È la vigilia del Derby della Mole, i ragazzi di Massimiliano Allegri (in conferenza alle 14) si preparano alla stracittadina di domani con le incognite Vlahovic e Chiesa. Oggi è anche il giorno dei risultati delle controanalisi di Pogba e del CdA, tra bilancio e aumento di capitale.

12:22

Cambia l'arbitro del derby

È cambiato il direttore di gara di Juventus-Torino, non sarà più Rapuano ad arbitrare la sfida dell'Allianz Stadium. Il motivo e il sostituto

12:07

Toro, dieci derby da ricordare

Il Torino è alla ricerca della vittoria numero 36 contro la Juventus in Serie A. Riviviamo dieci dei derby più emozionanti della storia granata: dal primo della storia alla grande rimonta del 2001, passando per le vittorie del Grande Torino e i tre gol in tre minuti davanti a Platini. LEGGI TUTTO

11:52

Yildiz, la chiave di Allegri

Kenan Yildiz, gioiellino turco, un anno fa con una doppietta decideva il Derby Primavera. Da quel giorno l'attenzione mediatica e di Allegri è su di lui: oggi è pronto a candidarsi nel derby dei grandi. APPROFONDISCI

11:38

L'iniziativa di Juve e Toro prima del derby

I due club mettono da parte la rivalità e uniscono le forze per uno scopo ben più importante: l'iniziativa e le parole di Danilo

11:25

Derby della Mole, i più belli a tinte bianconere

La Juventus si prepara alla stracittadina, ripercorriamo le emozioni di dieci derby simbolo della storia bianconera: il tacco di Del Piero, lo spareggio per la Coppa Uefa e tanti altri. GUARDALI TUTTI

11:12

Juve-Toro, i precedenti

Sabato alle ore 18 andrà in scena il Derby della Mole numero 157 in Serie A. Curiosità e statistiche della prima, nonché più longeva, stracittadina del calcio italiano.

10:58

Le stracittadine più emozionanti

Dalla tripletta di Vialli ai gol allo scadere di Pirlo e Cuadrado: riviviamo alcuni dei derby che più hanno fatto godere i tifosi bianconeri. CLICCA QUI

10:45

I derby che hanno fatto godere la Juve

Alla vigilia della stracittadina torinese, è tempo di ripercorrere i derby più emozionanti: la prima al "Comunale", la storica rimonta del Trap, la doppietta di Platini. APPROFONDISCI

10:31

Juve, senti Borja Valero sulla lotta scudetto

Borja Valero, centrocampista spagnolo ex Inter e Fiorentina, intervistato a Radio Serie A si è soffermato sulla lotta scudetto e sulla Juve: LEGGI TUTTO

10:16

Conferenza stampa Allegri, orario e dove seguirla

Oggi è la vigilia del Derby contro il Torino e, dopo l'allenamento del mattino, Massimiliano Allegri risponderà alle domande dei giornalisti presenti al Training Center. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Juventus TV dalle ore 14.

10:05

Dove vedere la Juve in tv

Il calendario in campionato dei bianconeri delle partite trasmesse fino al turno dell'Epifania: CLICCA QUI

09:52

Ansia Juve, le condizioni di Chiesa

Dopo lo stop in allenamento, Federico Chiesa è in dubbio per il derby contro il Torino. Quali sono le condizioni del talento bianconero: LEGGI QUI

09:43

Pogba, è il giorno decisivo

Giornata chiave per il futuro di Paul Pogba: il centrocampista francese attende novità dal laboratorio dell'Acqua Cetosa di Roma, riguardo le controanalisi doping effettuate ieri. GLI SCENARI

09:36

Oggi il CdA Juve, cosa può succedere

In sede Juve oggi è il giorno del Consiglio di Amministrazione. I temi della discussione e i possibili risvolti futuri, tra bilancio, aumento di capitale e bond: APPROFONDISCI

