Dove si vede la Juve in tv: Dazn e Sky, il programma fino a gennaio

Dove vedere la Juventus in tv nelle prossime partite di campionato? La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi, i posticipi e la programmazione delle gare fino alla 19ª giornata, con le relative assegnazioni per la trasmissione tra Dazn e Sky.

Juve: con Milan, Inter e Napoli solo su Dazn

Partendo dal derby contro il Torino di sabato prossimo (ore 18) che sarà trasmesso solo su Dazn, si ricomincerà poi dopo la pausa per le nazionali con la 9ª giornata che vedrà la Juventus affrontare il big match in casa del Milan domenica 22 ottobre alle ore 20.45 (Dazn). A proposito di incontri di cartello, anche quelli della squadra di Allegri contro Inter (13ª giornata, domenica 26 novembre ore 20.45), Napoli (15ª, venerdì 8 dicembre ore 20.45) e Roma (18ª, sabato 30 dicembre ore 20.45) verranno trasmesse solo su Dazn, che ricordiamo detiene l'esclusiva di 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A e la co-esclusiva delle restanti 3.