Juve, nel derby conta la testa. Toro, lo spauracchio è...Allegri

Sabato alle ore 18 andrà in scena il derby della Mole numero 157 in Serie A . Di fronte Juventus e Torino , storiche nemiche divise da una accesa rivalità e accumunate da numerosi precedenti memorabili. Il sito ufficiale dei bianconeri ha analizzato curiosità e numeri della prima, nonché più longeva stracittadina del calcio italiano.

Juventus-Torino: la storia parla bianconero

Il Torino è la vittima preferita in Serie A della Juventus, sia in termini di vittorie (76), sia di gol segnati (243). Le altre 80 sfide sono andate 35 volte ai granata, che non trovano il successo in campionato dal 26 aprile 2015, mentre 25 sono stati i pareggi. La squadra di Ivan Juric dovrà dunque stare attenta anche alle indicazioni date dai numeri nel derby, che vedono i bianconeri in gol da 24 scontri diretti consecutivi in Serie A (l'ultima volta senza reti risale allo 0-0 del febbraio 2008), avendo perso soltanto una delle ultime 34 sfide. Inoltre, considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 18 derby di Torino: 14 le vittorie dei bianconeri e quattro i pareggi. Da quando Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina bianconera nel 2021, la sua squadra ha raccolto tre vittorie e un pareggio nei derby della Mole, andando sempre a segno. L'ultimo è stato il 4-2 siglato lo scorso 28 febbraio con i gol di Cuadrado, Danilo, Bremer e Rabiot che hanno risposto alle reti di Karamoh e Sanabria.