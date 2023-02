Juventus-Torino 4-2: Allegri cala il poker derby e ritrova Pogba

TORINO - Chissà se Massimiliano Allegri un giorno chiamerà Poker Derby un suo cavallo. Di sicuro gli richiamerebbe alla memoria una grande partita della sua Juventus, che fa sua di carattere e di superiorità la stracittadina della Mole piegando un cliente difficile come il Toro di Juric, due volte avanti e due volte riacciuffato prima dell'accelerazione bianconera decisiva nella ripresa, complice anche l'ingresso in campo di un Pogba tornato finalmente calciatore dopo mesi da tiktoker tra infortuni e marabutti. Sono 35 in classifica ora, agganciato il Bologna al settimo posto: pochi, ma questa Juve si muove e risponde a quello che vuole il suo allenatore, un passettino alla volta, risalendo dalle retrovie come una fuoriserie penalizzata in un gran premio di Formula 1, un sorpasso dopo l'altro.

Boato per Pogba, subito Karamoh, sempre Cuadrado Lo Stadium diventa una bolgia quando viene annunciato il nome di Paul Pogba, il Polpo non ha smesso di scaldare i cuori dei tifosi juventini, applausi a quello di Barrenechea che si prende una maglia da titolare per la prima volta in campionato e in una partita pesantissima Dopo due minuti Karamoh fa però impazzire quelli granata: corner Toro, sponda di testa di Buongiorno, Vlahovic tiene in gioco il numero 7 del Toro che a tu per tu con Szczesny controlla e insacca il gol del velocissimo vantaggio, secondo per rapidità solo a un gol di Valentino Mazzola in anni di guerra. Gioca anche la Juve però: Kostic inizia a carburare, Chiffi lascia continuare dopo una caduta in area, Di Maria ci prova al volo mandando alto: primi timidi tentativi bianconeri, poi al 12' il pari: Di Maria innesca Kostic, cross su cui non arriva Rabiot ingannando Rodriguez, Cuadrado è appostato sul secondo palo e si conferma uomo derby, destro spietato, complice anche una deviazione, e partita in parità.

Veleno granata, Sanabria morde. Antidoto Danilo prima dell'intervallo Dopo un avvio di fuoco passano minuti di poca precisione nelle giocate, il derby si fa sporco e lo stadio si scalda di nuovo non per una giocata ma per una scelta di Allegri, che con Fagioli a terra dolorante manda a scaldare Pogba riprendendosi di nuovo tutta l'attenzione dell'Allianz. Ci prova Vlahovic, centrale e facile per l'amico Milinkovic-Savic, mentre di ben altra pasta sono le giocate del centravanti del Torino che vince la sfida con il rivale: Sanabria è una spina nel fianco continua nella difesa bianconera, prima si vede negare il gol di testa da una strepitosa parata di Szczesny, poi al 43' è velenosissimo nel prendere il tempo a Bremer e colpire di prima un cross basso di un Ilic ficcante, infilando il nuovo vantaggio granata sul primo palo. Mancano pochi minuti all'intervallo, bianconeri alla disperata in avanti che passano all'ultima azione: il corner è di Di Maria, il colpo di testa è di Danilo, palla sul palo e poi dentro alla porta prima che Milinkovic-Savic riesca a buttarla via.