Pogba, controanalisi doping: cosa sta per succedere alla Juve

Si conoscerà oggi, o al massimo entro il week end, l’esito delle controanalisi sulla provetta B di Paul Pogba: nel laboratorio di Acqua Acetosa, alla presenza degli avvocati del centrocampista francese e dei periti di parte, il campione di urina (prelevato dopo la gara contro l’Udinese dello scorso 20 agosto) è stato sottoposto a screening per trovare tracce di testosterone, la cui presenza era stata riscontrata nel primo test, quando è scattata la sospensione in via cautelare del numero 10 bianconero. Nella villa, sulla collina di Torino, il Polpo aspetta il risultato, consapevole che in gioco c’è la sua carriera, ma anche alla Continassa la dirigenza della Juventus attende di sapere per poi muoversi.