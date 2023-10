Juve, derby da vincere poi l’evento che vuole esaltare lo spirito bianconero

Già la nostalgia la farà comunque da padrona, e non potrebbe essere altrimenti con Del Piero, Zidane e Platini in campo e la Juventus a secco di trofei da due stagioni, digiuna di Scudetti da tre e impegnata un processo di rinnovamento enormemente complicato dalle vicende giudiziare della scorsa stagione. Se poi “Together, a black and white story”, l’evento celebrativo dei cento anni della famiglia Agnelli alla guida della Juve in programma martedì sera al Pala Alpitour di Torino, fosse introdotto da un derby perso allora la nostalgia diventerebbe depressione.