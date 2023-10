Derby Juve-Toro, l'annuncio della Curva: "Lo Stadium tornerà a ruggire"

La nota della Curva Sud

"Come preannunciato negli scorsi giorni, la Curva, dopo l'ingresso allo stadio in occasione del match contro la Lazio e dopo la trasferta del Mapei contro il Sassuolo, aveva deciso di disertare l'appuntamento casalingo contro il Lecce. Il motivo è sempre lo stesso: non si sono ancora fatti passi in avanti per permettere ai ragazzi della Curva la libertà di tifare, con tamburi, fumogeni, bandiere e striscioni. Tutto ciò che è normale in qualunque stadio italiano, non è ammesso per gli Ultras bianconeri all'Allianz Stadium. La Curva ha dovuto per forza di cose saltare anche la partita contro l'Atalanta, ma per il semplice motivo dovuto alla ristrutturazione del settore ospiti del Gewiss Stadium: troppo pochi i biglietti per contenere tutta la Curva della Signora. Ma ora, come già annunciato negli scorsi giorni, gli Ultras sono pronti a tornare. La protesta della Curva va ovviamente avanti; ma vista l'importanza storica di una partita così sentita per la città di Torino e non solo il Dodicesimo uomo in campo non ha intenzione di lasciare da sola la sua Signora. I ragazzi di Allegri contro gli odiati rivali granata, potranno contare sulla spinta della Curva. In uno Stadium che, finalmente, tornerà a ruggire", recita la nota ufficiale della Curva Sud.