Juric, conferenza Juve-Toro: "Mi disturba una cosa. Difesa? Non ho soluzioni"

"Ci vuole tutto, ultimamente con loro abbiamo fatto grandi partite perse anche per calci piazzati. La differenza di fisicità è enorme. Bisogna giocare bene ed essere tosti sulle palle ferme. Tameze giocherà da terzo in difesa perché non abbiamo altre soluzioni. Come bisogna giocare domani? Servirà giocare veloce, rapido, non c’è tempo da perdere, bisogna fare azioni veloci”. Così il tecnico granata, Ivan Juric , alla vigilia della stracittadina contro la Juventus . L'allenatore del Torino ha aggiunto: "Non ci sono Chiesa e Vlahovic, è un vantaggio? Kean, Milik e altri hanno sufficiente qualità. E poi anche a noi mancano giocatori. Sicuramente poi nei derby la qualità non è l’unica cosa che serve. Derby? Non vinciamo mai e questa cosa mi disturba tanto. Vorrei cambiare sicuramente questo andamento. C’è una squadra forte e l’altra di meno. A Genova c’è molto più equilibrio. Anche se devo dire che gli ultimi nostri derby sono stati equilibrati e decisi da palla inattiva”.

Juric in conferenza stampa

"L’assenza di Vlahovic e Chiesa può essere fonte di distrazione? Sarebbe una follia visto quanto ci manca la vittoria. Io penso in generale che per fare 53 punti dobbiamo essere al top nella mentalità e nella voglia. Non vedo il fanatismo che mi piace. Il nostro concetto di lavoro comprende anche il recuperare giocatori che in altri posti non hanno reso al massimo, dandogli attenzione e amore. Lo abbiamo fatto con giocatori come Taarabt, inguardabile in altri posti, mentre noi lo abbiamo cambiato ed è poi andato al Benfica a fare quattro anni di alto livello. Qui invece vedo cose diverse. Avevo in testa un Sanabria, ma ora c’è un Sanabria in concorrenza che dà un po’ di meno. Evidentemente noi abbiamo sbagliato certe cose” ha aggiunto Juric.