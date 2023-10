Juve, il CdA decide sull'aumento di capitale: il giorno della verità

TORINO - Non obbligatorio, ma sarebbe utile: si potrebbero sintetizzare così i ragionamenti di Exor e della dirigenza Juventus sull’ipotesi di un aumento di capitale da discutere nel Cda di oggi e poi, nel caso in cui venisse deciso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci, in programma nella terza decade di novembre. Nonostante la svolta nella politica societaria, con l’insediamento a gennaio del presidente Gianluca Ferrero, dell’ad Maurizio Scanavino e degli altri tre membri del Consiglio, e il varo di un progetto di sostenibilità, i conti bianconeri ancora languono: per carità, il rosso si è dimezzato rispetto a un anno fa con le perdite nella stagione 2022-23 che dovrebbero assestarsi intorno ai 115 milioni (erano 239 nel 2021-22), ma proprio per effetto del precedente bilancio il patrimonio netto della Juventus si è ridotto dai 135 milioni a dicembre ai circa 50-60 milioni al 30 giugno 2023.