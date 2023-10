Danilo, Juve-Torino insieme contro il cancro: "Un'unica squadra"

Mettere da parte la rivalità e unire le forze per uno scopo ben più importante che va oltre al calcio. E' questa l'iniziativa di Juventus e Torino prima del derby della Mole (in campo domani alle ore 18 con qualche dubbio per Allegri): gara molto sentita in città ma che sotto certi punti di vista può e deve unire. I due club, infatti, in questi giorni si sono uniti per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca contro il Cancro. I giocatori bianconeri e granata hanno autografato delle statuette speciali, chiamate 'Toh' e che si ispirano ai torét simbolo di Torino. Le due creazioni dell'artista Nicola Russo saranno poi messe all'asta su ‘Charity Stars’ per contribuire a ‘Life is Pink’, la campagna promossa dalla Fondazione a sostegno della lotta contro i tumori femminili. A spiegare l'iniziativa in casa Juve non poteva che essere capitan Danilo.