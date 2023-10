Chiesa, allarme Juve: il problema in allenamento e le condizioni

Un tiro, un fastidio al muscolo “semimembranoso” (ma non lo sai che il fastidio è in quella zona lì: dovrai aspettare gli esami) e subito lo stop. Per precauzione, perché Federico Chiesa ha imparato ormai ad ascoltare i segnali del proprio corpo e ha subito capito che quel “carico anomalo” al muscolo avrebbe potuto deragliare in un problema assai maggiore se avesse continuato a forzare le giocate. E i tiri, addentellato fondamentale agli allenamenti per chi di mestiere fa l’attaccante. Insomma, a raccontarla senza voler per forza romanzare (che già la realtà basta e avanza), Chiesa che si ferma per un fastidio muscolare a due giorni dal derby è una situazione che alza la tensione al livello massimo nell’ambiente Juventus. Che, ovviamente, ha avviato subito le dinamiche emergenziali: controlli medici e valutazioni. Che, nel tardo pomeriggio, hanno rasserenato l’ambiente perché non è emerso nessun danno muscolare.