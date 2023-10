Chiesa, Juve in ansia: si ferma in allenamento, problema muscolare

Brutta notizia per la Juventus in vista del derby di Torino . Nel corso dell'ultimo allenamento di squadra, Federico Chiesa si è fermato per un infortunio muscolare alla coscia. L'attaccante azzurro ha subito un carico eccessivo mentre calciava e si è subito fermato.

Juve, le condizioni di Chiesa

La risonanza è risultata negativa, escludendo dunque possibili lesioni. La sua presenza nell'importante sfida contro la squadra di Juric, in ogni caso, dipenderà dall'allenamento in programma domani. Se dovesse prenderne parte, ci sarà una possibilità di vederlo in campo. Si tratta dunque di un altro problema per Max Allegri, che ancora non sa se potrà fare affidamento anche su Dusan Vlahovic. Il rischio di non avere entrambi per la sfida contro la squadra di Juric dunque c'è, ma le condizioni sono ancora da monitorare.