Fagioli-Miretti, una poltrona derby per due: i Marchisio che crescono

Che il derby sia una partita speciale lo si può imparare o lo si può sapere. Un giocatore che lo impara, impara prima che è speciale per i tifosi e per la società e poi, non sempre, inizia a sentirlo speciale lui stesso. Un giocatore che lo sa, lo sa perché il derby è speciale prima di tutto per lui, perché prima di essere un giocatore è stato un tifoso. Nicolò Fagioli e Fabio Miretti che il derby è speciale lo sanno da una vita, da quando sognavano di essere uno Alessandro Del Piero e uno Pavel Nedved. E ha cominciato a diventare presto ancora più speciale, perché appena adolescenti - Fagioli - o addirittura bambini - Miretti - le sfide tra Juve e Toro hanno iniziato a giocarle. E respirandone l’essenza sono cresciuti.

Fagioli-Miretti, un posto per due

Miretti punta sul maggiore dinamismo e la migliore lettura degli spazi in cui inserirsi, Fagioli su tecnica e fantasia superiori: doti che però nessuno dei due è ancora riuscito a esprimere al meglio. Un'essenza a cui domani cercheranno di attingere per dare una svolta alla stracittadina e alla propria stagione, finora altalenante. Tanto che nessuno dei due si è ancora preso il posto vacante accanto agli inamovibili.