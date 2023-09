Miretti, l'incredibile dato che spiega il progetto Juve: è oltre Del Piero

Cinquanta presenze in prima squadra a 20 anni compiuti da poco più di un mese. Un traguardo che, probabilmente, in Inghilterra non farebbe notizia, ma che in Italia, dove i giovani hanno sempre qualche difficoltà in più a farsi largo e a trovare spazio per giocare con continuità, merita qualche riflessione. Protagonista Fabio Miretti , che il 3 agosto ha soffiato sulle 20 candeline della torta di compleanno e sabato, contro la Lazio, ha raggiunto quota 50 tra i grandi.

Un obiettivo in maglia bianconera che si è sviluppato su tre stagioni, dal 2021-22, annata dell’esordio in Serie A (il 20 marzo in Juventus-Salernitana, poi un altro scampolo contro il Sassuolo e la prima da titolare, in casa, in Juventus-Venezia), lanciato da Massimiliano Allegri, fino alla tre presenze di questa nuova stagione (è stato in panchina soltanto contro il Bologna).

Miretti "meglio" di Marchisio e Del Piero

Per un giovane della cantera juventina, che ha abbracciato il bianconero a otto anni, rappresenta un successo senza uguali, tanto più che non si ricordano, in tempi recenti, altri giovani con lo stesso percorso in prima squadra. Alcuni esempi? Claudio Marchisio, entrato nelle giovanili bianconere a 7 anni, ha esordito in prima squadra soltanto a 20 anni e mezzo, nell’estate 2006, inserito nella rosa della Juventus retrocessa in Serie B. Neppure un’icona come Alessandro Del Piero vanta un cammino così precoce come quello di Miretti: a Torino l’ex capitano è arrivato dal Padova a 19 anni ancora da compiere, aggregato a metà tra Primavera e grandi. Alla fine di quella stagione conta 14 presenze totali in prima squadra, che diventano 35 considerando anche la prima parte della stagione successiva, il 1994-95, quando a novembre compie 20 anni.