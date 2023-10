Graziani disegna il Toro contro la Juve: "Ho mandato un messaggio a Juric"

TORINO - Sale l'attesa per il derby della Mole in scena sabato sera (ore 18) all'Allianz Stadium tra Juventus e Torino, Francesco "Ciccio" Graziani è tra i più impazienti. L'ex leggenda granata ha parlato della stracittadina a margine di un evento a Milano: "Sarà un derby tosto, difficile. Perché la classifica piange.Il Toro è forse già un po' in ritardo e una sconfitta potrebbe essere penalizzante. La Juve forse è un po' ridimensionata perché ha ridotto gli investimenti, ma si sta facendo una nuova immagine".