Sousa “il migliore, Juve non è da scudetto”: sentenza Borja Valero

"Paulo Sousa è uno dei migliori allenatori" così Borja Valero ha risposto a precisa domanda sui tecnici avuti in carriera. Ha giocato in Spagna e poi in Italia con le maglie di Inter e Fiorentina, proprio con la viola è stato allenato dall'attuale mister della Salernitana. Il centrocampista ha elogiato il portoghese a Radio Serie A, nonostante non stia vivendo un momento positivo coi campani: 3 pareggi e 4 sconfitte, l 'ultima per 4 a 0 all'Arechi contro la squadra di Simone Inzaghi . Ma nonostante i risultati: "Ha un gruppo di lavoro preparato e riesce a coinvolgere tutta la squadra". Ma c'è una cosa che lo penalizza: " Il suo carattere molto forte forse gli ha impedito di fare una carriera ben più importante , ma sotto il profilo tecnico-tattico e umano ce ne sono pochi bravi come lui". Borja Valero poi si è soffermato sulla lotta scudetto e sulla Juve.

Borja Valero e corsa scudetto: "Juve senza Coppe non basta"

L'ex centrocampista dell'Inter, ora opinionista in Tv, ha parlato della Juve: "Scudetto? Tutti la menzionano come candidata ma non basta non giocare le Coppe per vincere. Certo può essere un vantaggio ma serve altro". E allora per lo spagnolo chi sono le favorite?

"I nerazzurri hanno qualcosa in più delle altre - ha detto lo spagnolo - ha fatto un ottimo mercato e ha alternative di livello in tutti i ruoli. Il campionato è molto lungo e credo se la giocherà fino alla fine con il Milan". E sul Napoli: "Potrebbe giocarsela se riuscisse a tornare ai livelli dell'anno scorso anche se non credo sarà così semplice" ha concluso Borja Valero.