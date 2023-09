Yildiz, golazo all'Ancona con la Juve Next Gen e linguaccia alla Del Piero

ANCONA - Nel giorno del ko del Mapei Stadium contro il Sassuolo, i tifosi della Juventus possono però trovare un motivo per sorridere: nel match della formazione Next Gen, Kekan Yildiz, ormai un volto noto tra i supporters della Vecchia Signora, ha sbloccato il match contro l'Ancona con una prodezza di rara bellezza: il classe 2005 si porta avanti la sfera in mezzo a diversi avversari e lascia partire un missile terra-aria di destro sotto la travera. Un gol meraviglioso che il tedesco ha festeggiato con la linguaccia, l'esultanza iconica dell'ex capitano e bandiera della Juventus Alessandro Del Piero. Niente male per essere il primo gol tra i professionisti. Partita da incorniciare per Yildiz, che oltre alla perla di destro si è reso protagonista anche del gol del 2-1 servendo a Cerri un perfetto assist per riportare avanti i bianconeri.