Juve Next Gen, Brambilla: “Coppa? Ottimi esordi, cosa serve in campionato"

Dopo la grande prestazione contro la Pro Vercelli in Coppa Italia, ora la Juve Next Gen ha bisogno di ripetersi anche in campionato. Nell'ultimo turno i ragazzi di Brambilla hanno perso contro la capolista Torres, vera e propria sorpresa del girone B. I bianconeri però nelle ultime settimane hanno mostrato grandi passi in avanti e l'allenatore ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del prossimo match contro il Sestri Levante .

Sestri Levante-Juve Next Gen, le dichiarazioni di Brambilla

"Siamo molto soddisfatti della partita vinta in Coppa Italia contro la Pro Vercelli, soprattutto per la risposta positiva che abbiamo ricevuto da parte di tutti i giocatori coinvolti. Siamo riusciti ad abbinare risultato e prestazione" - ha spiegato Brambilla. Poi ha proseguito: "Sono particolarmente contento perché diversi ragazzi che avevano trovato meno spazio in questo inizio di stagione si sono sempre allenati bene e mercoledì sera hanno raccolto i frutti del lavoro svolto e hanno dimostrato tutto il loro valore. Possiamo dire che è stata proprio una giornata perfetta. Siamo riusciti a fare giocare per la prima volta tra i professionisti tre ragazzi della Primavera e alcuni giocatori della rosa Next Gen che non erano ancora scesi in campo. Poi tutte le reti sono arrivate da giocatori alle loro prime marcature nella categoria e, di conseguenza, la serata è diventata semplicemente speciale. Meglio di così non poteva proprio andare".

Sulla prossima giornata di Serie C: "Ora dovremo dare continuità a quanto di buono fatto nelle ultime gare disputate dove siamo riusciti a totalizzare tre vittorie e una sconfitta, tenendo in considerazione anche la Coppa Italia. Abbiamo bisogno di punti e per ottenerli dovremo giocare una bella partita sotto tutti i punti di vista. Per noi quella contro il Sestri Levante sarà la settima partita in poco più di venti giorni. Ci arriviamo bene e su questo aspetto non ho dubbi perchè contro la Pro Vercelli abbiamo avuto la possibilità di fare riposare qualche giocatore che aveva giocato più partite in questo inizio di stagione. Sappiamo, però, anche che non basterà soltanto arrivare bene a questa gara, ma serviranno anche cattiveria agonistica e spirito di sacrificio per tornare a Torino con un risultato positivo. Affronteremo una squadra che avrà grande spirito di rivalsa e voglia di invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive" - ha concluso l'allenatore bianconero.