Juve Next Gen, solo uno 0-0 col Sestri Levante: pari per Brambilla

SESTRI LEVANTE - Nel settimo turno del Girone B di Serie C la Juve Next Gen trova un punto sul campo del Sestri Levante al termine di una gara senza reti. Dopo le ultime tre con un ko contro Perugia e due vittorie con Recanatese e Ancona, i bianconeri di Brambilla portano a casa un punto contro la penultima della classe. Reduce da tre ko di fila , il Sestri muove la classifica e rialza la testa nella lotta salvezza.

Pari della Juve Next Gen: 0-0 a Sestri Levante

Primo squillo del match bianconero: azione in verticale, Guerra prova a incrociare ma trova le gambe del portiere. Al 25' sono prima Cerri e poi Turicchia a continuare il forcing della Juve Next Gen, ma la prima grande occasione è per i padroni di casa con Oliana che di testa accarezza il vantaggio. Prima dell'intervallo è ancora Guerra ad avere due chance, ma il risultato resta bloccato sullo 0-0. Ad inizio ripresa la formazione di Brambilla trova laercussione di Damiani che fa tutto bene, entra in area ma trova ancora un super Anacoura. Il Sestri torna a farsi pericoloso ma Daffara è bravo ad evitare il peggio. Nel finale è ancora l'estremo difensore della Juventus a sventare il vantaggio dei padroni di casa intervenendo su Forte.