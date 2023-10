Cerri: “Vlahovic, Trezeguet, la telefonata della Juve. Yildiz? Fortissimo”

Vent'anni, la maturità di un veterano: Leonardo Cerri è stato ospite del canale Twitch della Juventus . Ad accoglierlo due leggende del club bianconero: Ciro Ferrara e Angelo Di Livio . L'attaccante della Next Gen ha esordito votando due gol degli ex calciatori messi a confronto: "La rovesciata di Ferrara contro il Piacenza, con tutto il rispetto per il tiro a giro di Di Livio contro il Vicenza mi piace di più. Non me ne volere Angelo, ma sono sempre stato attratto dalle rovesciate".

Juve Next Gen, Cerri: "Il girone B di Serie C più duro di quello A"

Cerri ha esordito con un punto sull'inizio di campionato, personale (3 gol in sei partite) e delle Juve Next Gen (due vittorie e quattro sconfitte): “In termini individuali sono partito col piede giusto, a livello di squadra si può fare meglio. A chi come me è un giovane che gioca a calcio posso solo suggerire di impegnarsi in ogni allenamento e dare il massimo. Non ho mai avuto dubbi sulla scelta della Juve. Strutture, organizzazione, è tutto perfetto”.

La Juve Next Gen ha cambiato girone con l'ingresso in Lega Pro dell'Atalanta Under 23: “Questo cambio di girone, improvviso, è stato tosto. Nel girone B ci sono due squadre che vengono dalla B, che vogliono risalire subito: la Spal e il Perugia. Andare a giocare nei loro stadi non è facile in termini ambientali. Per esempio quando si viene fischiati da diecimila persone. Non tutti ci sono abituati, ma sono cose che ci aiutano a fare il salto nelle prime squadre. Il girone B è più difficile di quello A”.

Voglia di doppia cifra: “Mi sono prefissato un obiettivo, a inizio anno. Una sfida con me stesso, non mi espongo sui numeri, ma proverò a raggiungerlo".

I nuovi arrivi: “Abbiamo preso alcuni giocatori molto interessanti. Tra gli over è arrivato Simone Guerra che mi aiuta, mi sta molto addosso per indirizzarmi sulla strada giusta. Chi si è aggregato con noi dalla Primavera è stato accolto a braccia aperte. Bisogna cercare di fare in modo che si integrino bene nel gruppo”.