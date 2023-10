Doppio Salifou, poi Mbangula: Juve, tris Next Gen all'Olbia. E che Yildiz!

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ritrova il sorriso contro l'Olbia e soprattutto riassapora il gusto dei tre punti dopo quattro giornate. L'allenatore, con anche Yildiz, Huijsen e Nonge anche se ormai nel giro della prima squadra di Allegri, si ritrova una squadra irrobustita e in grado di fare la differenza, soprattutto grazie al turco con delle giocate da fuoriclasse e un palo. Ma il protagonista assoluto del match è Salifou, il centrocampista in prestito dal Werder Brema e autore di una doppietta nella ripresa che indirizza il match: due bei gol, uno di destro da fuori dopo una palla rubata di prepotenza e un altro di sinistro dentro l'area su assist di Guerra. Gli ospiti riapriranno il match che verrà poi chiuso da Mbangula.