Lucchese-Juve in Coppa Italia. Se vince, la Next Gen trova una campana...

La Juventus Next Gen in settimana ha superato la Torres in Coppa Italia di Serie C e si è guadgnata l'accesso al prossimo turno, ovvero gli ottavi di finale. La rete di Comenencia, la seconda in maglia bianconera dopo quella nella sconfitta col Rimini, ha dato alla formazione allenata da Brambilla una nuova spinta positiva poiché ha superato la prima della classe del girone B. La prestazione è stata importante e può essere un punto di ripartenza anche per il campionato. Importante per la società è stato il poter proseguire il cammino in Coppa, dopo la finale persa dell'anno scorso contro il Vicenza, e ora i bianconeri hanno conosciuto anche la loro prossima avversaria.